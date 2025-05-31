На Буковине мужчина спустился в соседский колодец и скончался: детали трагедии
Очередной трагический случай произошел 30 мая в селе Стрелецкий Кут Черновицкого района. Чрезвычайники достали тело погибшего из колодца
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Черновицкой области, передает RegioNews.
Оказалось, что 47-летний мужчина спустился в соседский колодец для проведения хозяйственных работ. Впоследствии что-то случилось и пострадавшему понадобилась помощь. Местные жители вызвали на место происшествия спасателей.
"С помощью снаряжения чрезвычайники подняли тело на поверхность, к сожалению, уже без признаков жизни и передали правоохранителям для установления причин смерти", – говорится в сообщении.
Напомним, недавно в селе Ломачинцы на Буковине в колодце обнаружили тело мужчины.
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