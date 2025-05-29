На Буковине в Днестре обнаружили тело мужчины
Очередная трагедия на воде произошла 27 мая в селе Мосоровка Черновицкого района. Тело утопленника обнаружили в реке Днестр
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Черновицкой области.
По имеющимся данным, в водоеме утонул мужчина.
"Спасатели подняли тело на берег и передали его работникам полиции для установления обстоятельств смерти", - говорится в сообщении.
Напомним, на днях в Новгород-Северском районе Черниговщины утонули два человека.
На Буковине в колодце обнаружили тело мужчиныВсе новости »
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