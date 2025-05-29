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На Черниговщине утонули два человека
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29 мая 2025, 01:35

На Буковине в Днестре обнаружили тело мужчины

29 мая 2025, 01:35
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фото: ГСЧС Украины в Черновицкой области
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Очередная трагедия на воде произошла 27 мая в селе Мосоровка Черновицкого района. Тело утопленника обнаружили в реке Днестр

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Черновицкой области.

По имеющимся данным, в водоеме утонул мужчина.

"Спасатели подняли тело на берег и передали его работникам полиции для установления обстоятельств смерти", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях в Новгород-Северском районе Черниговщины утонули два человека.

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