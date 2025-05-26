08:23  26 травня
У Києві чоловік застряг у вентиляційній шахті багатоповерхівки
07:49  26 травня
На Харківщині чоловік наклав на себе руки після жахливої ДТП
06:11  26 травня
Українські бійці знищили укриття росіян і точку запуску БпЛА на Курщині
UA | RU
UA | RU
26 травня 2025, 12:04

У горах Буковини двоє чоловіків загинули від переохолодження

26 травня 2025, 12:04
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Днями прикордонний патруль Чернівецького прикордонного загону, під час моніторингу гірської ділянки державного кордону у межах відділу «Шибени», виявив тіло чоловіка без ознак життя

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті стало переохолодження. Правоохоронці з’ясували, що загиблим є громадянин України 1994 року народження, мешканець Львівської області.

За кілька днів на цій самій ділянці прикордонники виявили ще одного загиблого. Ним виявився громадянина України 1992 року народження, житель Донецької області. З його особистих речей стало зрозуміло, що чоловік, ймовірно, мав намір незаконно перетнути державний кордон. Попередня причина смерті — також переохолодження.

"За останні три роки на західному кордоні зафіксовано понад 60 випадків виявлення тіл загиблих чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Буковині в річці Прут виявили тіло невідомої жінки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Буковина Чернівецька область горы загибель ДПСУ
На Буковині внаслідок пожежі в будинку загинув чоловік
26 травня 2025, 00:48
На Буковині затримали двох братів, які переправляли ухилянтів за кордон за 6000 євро
23 травня 2025, 01:31
На Буковині легковик вилетів з дороги в кювет: є постраждала
21 травня 2025, 12:55
Всі новини »
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
На Закарпатті судитимуть лісників, які зрубали дерев на понад 12 млн грн
26 травня 2025, 13:33
У Києві зареєстрували 83 випадки захворювання на гепатит А
26 травня 2025, 13:26
Прикордонники показали, як збили понад 20 ворожих БпЛА на Півночі та Півдні
26 травня 2025, 13:25
На Одещині судитимуть водія, який збив чоловіка на пішоходному переході
26 травня 2025, 13:25
Напад на працівників ТЦК у Кременчуці: двох підозрюваних затримано
26 травня 2025, 12:59
На Одещині поліцейські затримали батька із сином, які наловили риби майже на 2,5 млн грн
26 травня 2025, 12:59
На Тернопільщині мікроавтобус вилетіла в кювет: четверо постраждалих
26 травня 2025, 12:54
За тиждень українські прикордонники знищили майже 200 окупантів
26 травня 2025, 12:49
На Дніпропетровщині внаслідок пожежі постраждали чотири людини, з них дві дитини
26 травня 2025, 12:41
Нове опитування показало, скільки українців вірять в перемогу у війні
26 травня 2025, 12:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
Всі публікації »
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Всі блоги »