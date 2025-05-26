У горах Буковини двоє чоловіків загинули від переохолодження

фото: ДПСУ

Днями прикордонний патруль Чернівецького прикордонного загону, під час моніторингу гірської ділянки державного кордону у межах відділу «Шибени», виявив тіло чоловіка без ознак життя

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті стало переохолодження. Правоохоронці з’ясували, що загиблим є громадянин України 1994 року народження, мешканець Львівської області.

За кілька днів на цій самій ділянці прикордонники виявили ще одного загиблого. Ним виявився громадянина України 1992 року народження, житель Донецької області. З його особистих речей стало зрозуміло, що чоловік, ймовірно, мав намір незаконно перетнути державний кордон. Попередня причина смерті — також переохолодження.

"За останні три роки на західному кордоні зафіксовано понад 60 випадків виявлення тіл загиблих чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Буковині в річці Прут виявили тіло невідомої жінки.