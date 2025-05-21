На Буковині легковик вилетів з дороги в кювет: є постраждала

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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Під час здійснення обгону 34-річний водій Hyundai i30 не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль вилетів у кювет.

У результаті ДТП травми отримала 41-річна пасажирка легковика. Її госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Автомобіль вилучили. Розслідування триває.

Нагадаємо, вдень 18 травня на Львівщині зіткнулися два автомобілі. Одна людина загибла, двоє отримали травми.