В горах Буковины двое мужчин погибли от переохлаждения

фото: ГПСУ

На днях пограничный патруль Черновицкого пограничного отряда, во время мониторинга горного участка государственной границы в рамках отдела «Шибены», обнаружил тело мужчины без признаков жизни

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало переохлаждение. Правоохранители выяснили, что погибшим является гражданин Украины 1994 года рождения, житель Львовской области.

Через несколько дней на этом же участке пограничники обнаружили еще одного погибшего. Им оказался гражданин Украины 1992 года рождения, житель Донецкой области. Из его личных вещей стало ясно, что мужчина, вероятно, намеревался незаконно пересечь государственную границу. Предварительная причина смерти – также переохлаждение.

"За последние три года на западной границе зафиксировано более 60 случаев обнаружения тел погибших мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу", - говорится в сообщении.

Напомним, на Буковине в реке Прут обнаружили тело неизвестной женщины.