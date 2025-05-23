На Буковині в річці Прут виявили тіло невідомої жінки

фото: ДСНС України у Чернівецькій області

Трагедія сталася 21 травня в районі села Молниця Чернівецького району. Тіло потопельниці виявили в річці Прут

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Чернівецькій області.

Попередньо, у водоймі потонула жінка.

"Рятувальники 13 державної пожежно-рятувальної частини, що прибули на виклик, дістали тіло жіночої статі орієнтовно 50-60 річного віку та передали правоохоронцям для встановлення обставин смерті", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 травня в селі Гречанівка, що на Миколаївщині, в річці Інгулець потонув чоловік.