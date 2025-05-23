На Буковині в річці Прут виявили тіло невідомої жінки
Трагедія сталася 21 травня в районі села Молниця Чернівецького району. Тіло потопельниці виявили в річці Прут
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Чернівецькій області.
Попередньо, у водоймі потонула жінка.
"Рятувальники 13 державної пожежно-рятувальної частини, що прибули на виклик, дістали тіло жіночої статі орієнтовно 50-60 річного віку та передали правоохоронцям для встановлення обставин смерті", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 21 травня в селі Гречанівка, що на Миколаївщині, в річці Інгулець потонув чоловік.
На Кіровоградщині потонув рибалка: його намагався врятувати товаришВсі новини »
22 травня 2025, 15:46Під Вінницею у водоймі виявили тіло жінки
22 травня 2025, 05:05На Івано-Франківщині внаслідок пожежі загинув чоловік
22 травня 2025, 00:35
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
Бригада "Помста" знищила бронетехніку та гаубиці росіян на Харківщині
23 травня 2025, 03:40На Тернопільщині судитимуть ділків за ввезення 14 авто з ЄС під виглядом гуманітарної допомоги
23 травня 2025, 03:05"Вони дуркують": Андрій Данилко висловився про нову популярність відомого українського співака
23 травня 2025, 02:40На Хмельниччині відправили за ґрати пару, яка катувала сусідку за чаклунство
23 травня 2025, 02:18На Буковині затримали двох братів, які переправляли ухилянтів за кордон за 6000 євро
23 травня 2025, 01:31Співачку Катерину Павленко виключили зі складу Національного журі "Євробачення 2025": чому це сталось
23 травня 2025, 01:05На Житомирщині судитимуть жінку за смерть немовляти через ігнорування медичних рекомендацій
23 травня 2025, 00:42На Дніпропетровщині засудили жінку, яка знімала та продавала порнографію з 8-річним сином
23 травня 2025, 00:14Фронтмен "Другої ріки" Харчишин розповів, що він шукає в жінці
22 травня 2025, 23:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни