На Буковині прикордонники за допомогою фотопастки затримали порушників, які намагались втекти до Румунії

фото: ДПСУ

Фотопастка викрила порушників на кордоні з Румунією

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Прикордонники Чернівецького загону за допомогою фотопастки попередили спробу незаконного перетину на українсько-румунському кордоні.

Переміщення двох невідомих осіб із наплічниками гірською дорогою виявили вранці 20 травня за допомогою технічних засобів на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби "Фальків". Оператор БПЛА оперативно виявив чоловіків у лісовому масиві та скерував пошукову групу для затримання порушників.

"Туристами" виявилися двоє жителів Чернівецької області, 1971 та 1983 року народження. Чоловіки хотіли незаконно перетнути кордон з Румунією. Тепер їм доведеться сплатити штраф.

Нагадаємо, на Буковині біля кордону з Молдовою прикордонники перехопили "нелегальних туристів".