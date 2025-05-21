На Буковині прикордонники за допомогою фотопастки затримали порушників, які намагались втекти до Румунії
Фотопастка викрила порушників на кордоні з Румунією
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Прикордонники Чернівецького загону за допомогою фотопастки попередили спробу незаконного перетину на українсько-румунському кордоні.
Переміщення двох невідомих осіб із наплічниками гірською дорогою виявили вранці 20 травня за допомогою технічних засобів на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби "Фальків". Оператор БПЛА оперативно виявив чоловіків у лісовому масиві та скерував пошукову групу для затримання порушників.
"Туристами" виявилися двоє жителів Чернівецької області, 1971 та 1983 року народження. Чоловіки хотіли незаконно перетнути кордон з Румунією. Тепер їм доведеться сплатити штраф.
Нагадаємо, на Буковині біля кордону з Молдовою прикордонники перехопили "нелегальних туристів".