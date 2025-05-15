Потрапили у фотопастку: у Карпатах біля кордону з Румунією затримали ухилянтів

фото: ДПСУ

У Карпатах фотопастка прикордонників зафіксувала рух двох жителів Дніпропетровщини, які в негоду намагалися незаконно потрапити до Румунії гірським маршрутом

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Фотопастка помітила двох чоловіків на ділянці відділу "Фальків" Чернівецького загону. Група реагування перехопила ухилянтів, коли ті розклали намет, аби перепочити.

"Порушниками виявилися мешканці Дніпропетровської області віком 27 та 28 років", – повідомили в ДПСУ.

На затриманих громадян склали матеріали про адмінправопорушення.

Нагадаємо, раніше на Буковині прикордонники затримали "екстремальних туристів" з Харківщини. Вони намагалися незаконно потрапити до Румунії.