На Буковине пограничники с помощью фотоловушки задержали нарушителей, пытавшихся бежать в Румынию

фото: ГПСУ

Фотоловушка разоблачила нарушителей на границе с Румынией

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Пограничники Черновицкого отряда с помощью фотоловушки предотвратили попытку незаконного пересечения на украинско-румынской границе.

Перемещение двух неизвестных лиц с рюкзаками по горной дороге обнаружили утром 20 мая с помощью технических средств на участке ответственности отдела пограничной службы "Фальков". Оператор БПЛА оперативно нашел мужчин в лесном массиве и направил поисковую группу для задержания нарушителей.

"Туристами" оказались два жителя Черновицкой области, 1971 и 1983 года рождения. Мужчины хотели незаконно пересечь границу с Румынией. Теперь им придется заплатить штраф.

Напомним, на Буковине у границы с Молдовой пограничники перехватили "нелегальных туристов".