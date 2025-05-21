На Буковині біля кордону з Молдовою прикордонники перехопили "нелегальних туристів"
Пізно ввечері 19 травня у Дністровському районі Чернівецької області камера спостереження зафіксувала рух двох чоловіків у напрямку держкордону з Молдовою
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
На місце події негайно виїхала група реагування. Побачивши прикордонників, порушники спробували втекти, ховаючись серед дерев. За допомогою безпілотника прикордонники відстежили втікачів та затримати безпосередньо перед перетином лінії кордону.
Затриманими виявилися двоє чоловіків – жителі Чернівецької та Миколаївської областей. Стосовно них складені адмінпротоколи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Львівщині судитимуть інспекторку митниці, яка незаконно вивезла до Польщі чотирьох чоловіків.
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