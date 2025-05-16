Трагедія на Буковині: з колодязя дістали тіло людини
Трагічна подія трапилася 14 травня в селі Корчівці Чернівецького району. Тіло загиблого місцевого мешканця з криниці дістали рятувальники
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Чернівецькій області, передає RegioNews.
Надзвичайники отримали інформацію, що в колодязі перебуває людина. Рятувальники, використовуючи спеціальне спорядження, підняли загиблого на поверхню.
"Тіло чоловіка передано правоохоронцям для подальшого встановлення причини смерті", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 15 квітня в каналізаційному колодязі у Чернівцях знайшли тіло чоловіка.
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