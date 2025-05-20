На Буковині прикордонники вилучили в українця колекцію історичних листівок і марок початку ХХ століття
На кордоні з Румунією вилучено колекцію історичних листівок і марок початку ХХ століття
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Громадянин України 1979 року народження на мікроавтобусі слідував до Румунії через пункт пропуску Дяківці, що в Чернівецькій області.
Під час огляду автомобіля прикордонники спільно з митниками виявили в багажному відділенні колекцію з 450 листівок та поштових марок, датованих 1914-1918 роками, які можливо становлять культурну та історичну цінність.
"Знахідку вилучено для проведення експертизи. Представниками митниці складений відповідний протокол", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Буковині пес допоміг затримати двох чоловіків, які намагались втекти до Румунії.