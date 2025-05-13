На Буковині пес допоміг затримати двох чоловіків, які намагались втекти до Румунії

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Прикордонний патруль Чернівецького прикордонного загону на ділянці відділу «Шибени» виявив двох порушників на привалі. За допомогою службового собаки чоловіків, які планували незаконно перетнути державний кордон, затримали

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Затримані виявилися жителями Сумської області віком 39 і 41 рік. Вони зізналися, що під виглядом "туристів" планували незаконно потрапити в Румунію. З собою вони мали карти з прокладеним маршрутом та кусачки для дроту, яким планували перерізати прикордонні інженерні загородження.

Тепер чоловікам доведеться сплатити штраф.

Раніше ми повідомляли про те, що правоохоронець з Буковини організував схему незаконного переправлення чоловіків за кордон.