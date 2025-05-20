На Буковине пограничники изъяли у украинца коллекцию исторических открыток и марок начала ХХ века

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На границе с Румынией изъята коллекция исторических открыток и марок начала ХХ века

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Гражданин Украины 1979 года рождения на микроавтобусе следовал в Румынию через пункт пропуска Дьяковцы в Черновицкой области.

Во время осмотра автомобиля пограничники совместно с таможенниками обнаружили в багажном отделении коллекцию из 450 открыток и почтовых марок, датированных 1914-1918 годами, которые, возможно, представляют культурную и историческую ценность.

"Находка изъята для проведения экспертизы. Представителями таможни составлен соответствующий протокол", - говорится в сообщении.

Напомним, на Буковине пес помог задержать двух мужчин, пытавшихся бежать в Румынию.