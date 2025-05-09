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09 травня 2025, 15:22

На Буковині керівництво "Нижньодністровської ГЕС" розтратило майже 5 млн грн

09 травня 2025, 15:22
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фото: ДБР
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У Чернівецькій області працівники Державного бюро розслідувань за матеріалами Служби безпеки викрили злочинну схему, організовану керівництвом «Нижньодністровської ГЕС»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Організував оборудку генеральний директор, який залучив до протиправних дій керівницю відділу публічних закупівель та інженера підприємства. Електростанція уклала договори з двома приватними компаніями на виконання ремонтних робіт за завищеними цінами. Тендерна документація була оформлена таким чином, щоб забезпечити перемогу заздалегідь визначених підрядників.

"За чотирма укладеними угодами загальною вартістю майже 16 млн грн комерсанти мали провести роботи з укріплення споруд ГЕС, облаштування стічних систем та зміцнення окремих ділянок інфраструктури. Згідно з висновком експертів, реальна вартість таких робіт була менша на 4,8 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, "переплачені" кошти були розподілені між учасниками схеми.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Буковині судитимуть чоловіка за ухилення від аліментів.

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