Правоохоронець з Буковини організував схему незаконного переправлення чоловіків за кордон

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Він особисто планував деталі незаконної оборудки, займався пошуком і добором "клієнтів". Крім того, зловмисник запропонував надати неправомірну вигоду в розмірі 6000 доларів США військовослужбовцю Держприкордонслужби за сприяння у незаконному переправленні осіб через кордон.

Днями правоохоронці на залізничній станції "Ягодин" затримала трьох чоловіків – 32-річного вінничанина, 39-річного мешканця Львівської області та 41-річного жителя Чернівців, яких зловмисник планував переправити за кордон потягом "Київ-Холм". За спробу незаконного перетину державного кордону України їм доведеться сплатити штраф.

Під час розслідування задокументовано також причетність до протиправної діяльності двох колишніх правоохоронців.

Нагадаємо, на Буковині прикордонники затримали зловмисників, які за 8500 доларів мали переправити "клієнта" до Румунії.