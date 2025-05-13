На Буковине пес помог задержать двух мужчин, пытавшихся бежать в Румынию

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Пограничный патруль Черновицкого пограничного отряда на участке отдела «Шибены» обнаружил двух нарушителей на привале. С помощью служебной собаки мужчин, планировавших незаконно пересечь государственную границу, задержали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Задержанные оказались жителями Сумской области 39 и 41 год. Они признались, что под видом туристов планировали незаконно попасть в Румынию. С собой у них были карты с проложенным маршрутом и кусачки для проволоки, которым планировали перерезать пограничные инженерные заграждения.

Теперь мужчинам придется заплатить штраф.

Ранее мы сообщали о том, что правоохранитель из Буковины организовал схему незаконной переправки мужчин за границу.