На Буковине пес помог задержать двух мужчин, пытавшихся бежать в Румынию
Пограничный патруль Черновицкого пограничного отряда на участке отдела «Шибены» обнаружил двух нарушителей на привале. С помощью служебной собаки мужчин, планировавших незаконно пересечь государственную границу, задержали
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Задержанные оказались жителями Сумской области 39 и 41 год. Они признались, что под видом туристов планировали незаконно попасть в Румынию. С собой у них были карты с проложенным маршрутом и кусачки для проволоки, которым планировали перерезать пограничные инженерные заграждения.
Теперь мужчинам придется заплатить штраф.
Ранее мы сообщали о том, что правоохранитель из Буковины организовал схему незаконной переправки мужчин за границу.
В Черновицкой области на границе с Румынией у пассажирки авто обнаружили амфетаминВсе новости »
12 мая 2025, 14:14На Буковине руководство "Нижнеднестровской ГЭС" растратило почти 5 млн грн
09 мая 2025, 15:22На Буковине пограничники задержали экстремальных туристов с Харьковщины
08 мая 2025, 15:59
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
Из-за желания заработать в интернете жительница Тернопольщины потеряла почти 100 тысяч гривен
13 мая 2025, 13:36Судья из Днепра, присвоивший арендованную квартиру, может сесть на 12 лет
13 мая 2025, 13:26"Укрнафта" восстановила поврежденный оккупантами АЗК в Николаевской области
13 мая 2025, 13:20Ударил ножом в шею: на Буковине мужчина напал на своего соседа
13 мая 2025, 13:13На Волыни задержан злоумышленник, который за 8500 долларов незаконно переправлял военнообязанных мужчин через границу
13 мая 2025, 13:06Нардепы требуют принудительно привести главу Госфинмониторинга Пронина на заседание ВСК
13 мая 2025, 12:5935-летнему мужчине, совершившему разбойное нападение на военнослужащего в Одессе, грозит до 15 лет лишения свободы
13 мая 2025, 12:08Командировка или побег: в Лозовой исчез заместитель городского головы
13 мая 2025, 11:59Проверки в вузах: МОН прогнозирует массовые отчисления студентов-мужчин
13 мая 2025, 11:32
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков