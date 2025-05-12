У Чернівецькій області на кордоні з Румунією у пасажирки авто виявили амфетамін
Прикордонники Чернівецького загону запобігли спробі незаконного переміщення через українсько-румунський кордон наркотичних засобів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Увечері 11 травн до автомобільного пункту пропуску "Дяківці" прибув легковий автомобіль марки "Мерседес". В автівці перебувала українка 1998 року народження. Під час перевірки у неї виявила два пакети з кристалічною речовиною, яка за своїми ознаками схожа на амфетамін.
Під час бесіди жінка зізналася, що придбала наркотичну речовину у невідомої особи, з якою вона познайомилася через один з месенджерів.
Виявлену речовину, загальною вагою 31 грам, направлено на експертизу.
Нагадаємо, на Буковині прикордонники затримали зловмисників, які за 8500 доларів мали переправити "клієнта" до Румунії.