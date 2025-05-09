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09 мая 2025, 15:22

На Буковине руководство "Нижнеднестровской ГЭС" растратило почти 5 млн грн

09 мая 2025, 15:22
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фото: ГБР
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В Черновицкой области сотрудники Государственного бюро расследований по материалам Службы безопасности разоблачили преступную схему, организованную руководством «Нижнеднестровской ГЭС»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Организовал сделку генеральный директор, который привлек к противоправным действиям руководителя отдела публичных закупок и инженера предприятия. Электростанция заключила договоры с двумя частными компаниями по выполнению ремонтных работ по завышенным ценам. Тендерная документация была оформлена таким образом, чтобы обеспечить победу заранее определенных подрядчиков.

"По четырем заключенным соглашениям общей стоимостью почти 16 млн грн коммерсанты должны были провести работы по укреплению сооружений ГЭС, обустройству сточных систем и укреплению отдельных участков инфраструктуры. Согласно заключению экспертов, реальная стоимость таких работ была меньше 4,8 млн гривен", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, "переплаченные" средства были распределены между участниками схемы.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, на Буковине будут судить мужчину за уклонение от алиментов.

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