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06 травня 2025, 08:45

Заборгував понад 43 тисячі: на Буковині судитимуть чоловіка за ухилення від аліментів

06 травня 2025, 08:45
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фото: з відкритих джерел
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28-річного мешканця Сторожинецької громади на Буковині притягнуть до кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення щодо виплати аліментів на утримання двох дітей

Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік із вересня минулого року мав щомісяця сплачувати кошти колишній дружині, однак умисно ухилявся від цього, попри можливість заробітку — підробляв по найму.

Загальна сума заборгованості перевищила 43 тисячі гривень.

Слідчі завершили досудове розслідування та передали матеріали з обвинувальним актом до суду.

Порушнику загрожує громадські роботи або обмеження волі на строк до двох років.

Нагадаємо, із січня 2024 року збільшився розмір аліментів на утримання дитини. Він залежить від "дитячого" прожиткового мінімуму.

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