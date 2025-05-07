На Буковині біля кордону з Молдовою затримали 26-річного чоловіка в жіночому вбранні

фото: ДПСУ

Ввечері 6 травня військовослужбовці Чернівецького прикордонного загону затримав порушника, який прямував до кордону в незвичному образі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Наблизившись, прикордонники помітили чоловіка в жіночому вбранні. Під час спілкування і перевірки документів прикордонники з’ясували, що порушник виявився 26-річним жителем Львівської області.

Він зізнався, що мав намір незаконно, поза пунктом пропуску, потрапити на територію Молдови, а вдівся в жіночий одяг, щоб не привертати зайвої уваги.

Стосовно затриманого складено матеріали адміністративного провадження за порушення прикордонного режиму і спробу незаконного перетинання державного кордону (ст. 202 та 204-1 КУпАП). Тепер йому загрожує штраф.

Як повідомлялось, на Чернівецькій області прикордонники затримали двох чоловіків, які намагались втекти до Молдови на велосипедах.