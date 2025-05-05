На Буковині прикордонники затримали двох чоловіків, які намагались втекти до Молдови на велосипедах

фото: ДПСУ

Прикордонники Чернівецького загону активно використовують сучасні технічні засоби для виявлення правопорушень на державному кордоні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Днями військовослужбовці відділу прикордонної служби "Кельменці" зафіксували за допомогою фотопастки пересування двох невідомих осіб на велосипедах. Двоє чоловіків прямували у напрямку українсько-молдовського кордону.

Група реагування терміново висунулася на перехоплення та затримала "туристів". Порушниками виявились жителі Київської області 1972 та 1985 років народження.

Відносно затриманих складено матеріали про адміністративне правопорушення за статтею 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Тепер велосипедистам загрожує штраф.

Нагадаємо, на Буковині затримали двох чоловіків, які намагались перетнути кордон з України до Румунії.