Придбали маршрут за 7000 євро: на Буковині затримали двох чоловіків, які намагались перетнути кордон з України до Румунії

фото: ДПСУ

На кордоні з Румунією затримали незаконних «туристів», які використовуючи офлайн-карту, намагались втекти з України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

"Реалізуючи наявну інформацію співробітники оперативно-розшукового підрозділу Чернівецького загону у взаємодії з прикордонним нарядом відділу "Герца" зупинили неподалік державного кордону легковий автомобіль, у якому перебували двоє чоловіків. У ході подальшої роботи охоронці кордону з’ясували, що жителі Івано-Франківської та Львівської областей віком 29 та 26 років мали намір незаконно перетнути кордон з України до Румунії", - йдеться у повідомленні.

За словами порушників, вони купили маршрут за 7000 євро. Аби швидко та комфортно дістатися до кордону вирішили, замовити таксі.

Чоловіків доставили до прикордонного підрозділу, стосовно них оформили протоколи за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Нагадаємо, на Буковині фотопастка і дрон допомогли затримати порушників кордону.