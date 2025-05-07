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07 мая 2025, 17:49

На Буковине у границы с Молдовой задержали 26-летнего мужчину в женской одежде

07 мая 2025, 17:49
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фото: ГПСУ
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Вечером 6 мая военнослужащие Черновицкого пограничного отряда задержал нарушителя, направлявшегося к границе в необычном образе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Приблизившись, пограничники заметили мужчину в женской одежде. В ходе общения и проверки документов пограничники выяснили, что нарушитель оказался 26-летним жителем Львовской области.

Он признался, что намеревался незаконно, вне пункта пропуска, попасть на территорию Молдовы, а вделся в женскую одежду, чтобы не привлекать лишнего внимания.

В отношении задержанного составлены материалы административного производства за нарушение пограничного режима и попытку незаконного пересечения государственной границы (ст. 202 и 204-1 КУоАП). Теперь ему грозит штраф.

Как сообщалось, в Черновицкой области пограничники задержали двух мужчин, которые пытались скрыться в Молдове на велосипедах.

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