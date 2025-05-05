На Буковині чоловік вдарив знайомого ножем під час застілля
На Буковині розслідують справу про нанесення тяжкого тілесного ушкодження. Чоловік під час застілля вдарив знайомого ножем
Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.
4 травня поліція отримала повідомлення, що госпіталізували чоловіка з ножевим пораненням. Правоохоронці затримали того, хто причетний до цього. Зловмиснику загрожує позбавлення волі до восьми років.
З'ясувалось, що двоє знайомих під час застілля з алкоголем посварились. Конфлікт переріс в бійку. Згодом 54-річний місцевий житель завдав удару ножем у живіт своєму 54-річному сусідові.
"Правоохоронці затримали містянина в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше на Волині двоє молодиків підпалили ліс. Їх помітив лісничий, який намагався затримати порушників. Проте вони жорстоко побили його і вдарили його ножем.