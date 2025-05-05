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На Буковині розслідують справу про нанесення тяжкого тілесного ушкодження. Чоловік під час застілля вдарив знайомого ножем

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

4 травня поліція отримала повідомлення, що госпіталізували чоловіка з ножевим пораненням. Правоохоронці затримали того, хто причетний до цього. Зловмиснику загрожує позбавлення волі до восьми років.

З'ясувалось, що двоє знайомих під час застілля з алкоголем посварились. Конфлікт переріс в бійку. Згодом 54-річний місцевий житель завдав удару ножем у живіт своєму 54-річному сусідові.

"Правоохоронці затримали містянина в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Волині двоє молодиків підпалили ліс. Їх помітив лісничий, який намагався затримати порушників. Проте вони жорстоко побили його і вдарили його ножем.