На Полтавщині чоловіка госпіталізували з ножевим пораненням - під підозрою дружина
Правоохоронці в Полтавській області розслідують поранення чоловіка. Він потрапив до лікарні в тяжкому стані
Про це повідомляє поліція Полтавщини, передає RegioNews.
Інцидент стався вночі 1 травня. Медики повідомили поліції про госпіталізацію 42-річного жителя міста Гадяч у тяжкому стані. Правоохоронці з'ясували, що 30 квітня під час сварки з дружиною він отримав ножове поранення.
"Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури здійснюють досудове розслідування за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Жінці вже повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, що раніше в Києві жінка під час застілля вдарила свого чоловіка ножем. Проте вона не викликала медиків. Лише зранку, коли чоловік уже помер, вона зателефонувала до поліції.