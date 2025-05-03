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Правоохоронці в Полтавській області розслідують поранення чоловіка. Він потрапив до лікарні в тяжкому стані

Про це повідомляє поліція Полтавщини, передає RegioNews.

Інцидент стався вночі 1 травня. Медики повідомили поліції про госпіталізацію 42-річного жителя міста Гадяч у тяжкому стані. Правоохоронці з'ясували, що 30 квітня під час сварки з дружиною він отримав ножове поранення.

"Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури здійснюють досудове розслідування за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Жінці вже повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, що раніше в Києві жінка під час застілля вдарила свого чоловіка ножем. Проте вона не викликала медиків. Лише зранку, коли чоловік уже помер, вона зателефонувала до поліції.