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05 травня 2025, 21:35

У Луцьку двоє молодиків підпалили ліс та побили лісничого

05 травня 2025, 21:35
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Фото: Нацполіція
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У Волинській області будуть судити двох хлопців. Вони напали на лісничого, коли вчинили пожежу

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

19-річний та 20-річний жителі села Матейки 5 березня приїхали до лісу. Вони взяли з собою шини, які знайшли на звалищі, а також бензин. Далі зловмисники підпалили шини та суху траву.

Вогнище знищило 0,7 гектара лісового масиву. Це збитки понад 23 тисячі гривень. Дії хлопців побачив лісничий. Він намагався їх затримати, але вони стали бити його руками та ногами. Коли зловмисники завдали йому ножове поранення — вони втекли.

Тепер прокурори скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення пошкодження лісових масивів вогнем та умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв`язку з виконанням цим працівником службових обов`язків (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 245, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України). Зловмисники постануть перед судом.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі чоловік напав з двома ножами на правоохоронців. Поліцейські отримали поранення. Один з них для захисту вистрелив — зловмисника госпіталізували.

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