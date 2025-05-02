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Правоохоронці повідомили про підозру жінці, яка скоїла напад на волонтера. За даними правоохоронців, її завербували росіяни ще минулого року

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру жінці, яка 1 травня здійснила змах на волонтера Сергія Стерненка. Їй інкримінують державну зраду, а також замах на вбивство.

Відомо, що затримана - 45-річна уродженка Одеської області, яка жила в Києві. За словами правоохоронців, її завербували росіяни наприкінці минулого року, коли вона шукала в інтернеті "легкий заробіток".

Спочатку вона вела спостереження за визначеними автівками, фотографувала їх та передавала інформацію своєму "контактеру". Потім їй дали завдання виготовити саморобний вибуховий пристрій та змінити місце проживання.

Із середини квітня вона орендувала житло в комплексі, де проживає Сергій Стерненко. Пізніше вона отримала координати "схрону", де були пістолет моделі ПМ та набої до нього. Уже 1 травня їй дали вказівку на вбивство активіста біля його помешкання.

Коли Сергій Стерненко вийшов з будинку, жінка здійснила кілька пострілів. Одна з куль влучила йому в ногу. Жінку миттєво затримали співробітники СБУ. Тепер їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Сергія Стерненка 1 травня скоїли замах. За його словами, він отримав поранення, але його вже успішно прооперували і його життю нічого не загрожує. Журналісти опублікували відео нападу, де можна побачити як жінка спочатку очікує на вихід активіста, а потім стріляє.