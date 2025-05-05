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В Буковине расследуют дело о нанесении тяжкого телесного повреждения. Мужчина во время застолья ударил знакомого ножом

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

4 мая полиция получила сообщение, что госпитализирован мужчина с ножевым ранением. Правоохранители задержали причастного к этому. Злоумышленнику грозит лишение свободы до восьми лет.

Выяснилось, что двое знакомых во время застолья с алкоголем поссорились. Конфликт перерос в драку. Впоследствии 54-летний местный житель нанес удар ножом в живот своему 54-летнему соседу.

"Правоохранители задержали горожанина в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на Волыни двое молодых людей подожгли лес. Их заметил лесничий, пытавшийся задержать нарушителей. Однако они жестоко избили его и ударили его ножом.