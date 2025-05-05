На Буковине пограничники задержали двух мужчин, которые пытались сбежать в Молдове на велосипедах

фото: ГПСУ

Пограничники Черновицкого отряда активно используют современные технические средства для выявления правонарушений на границе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

На днях военнослужащие отдела пограничной службы "Кельменцы" зафиксировали с помощью фотоловушки передвижение двух неизвестных на велосипедах. Двое мужчин направлялись в направлении украинско-молдавской границы.

Группа реагирования срочно выдвинулась на перехват и задержала "туристов". Нарушителями оказались жители Киевской области 1972 и 1985 годов рождения.

Относительно задержанных составлены материалы об административном правонарушении по статье 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Теперь велосипедистам грозит штраф.

Напомним, на Буковине задержаны двое мужчин, которые пытались пересечь границу из Украины в Румынию.