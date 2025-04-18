На Буковині прикордонники виявили партію мобільних телефонів на півмільйона гривень

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Через пункт пропуску Порубне з Румунії до України на легковому автомобілі слідували двоє чоловіків.

Під час огляду автомобіля прикордонники спільно з представниками митниці в багажному відділенні у валізі виявили мобільні телефони марки SAMSUNG.

Усього прикордонниками було виявлено та вилучено 510 телефонів на суму 510 тисяч гривень.

Нагадаємо, на Буковині прикордонники припинили три спроби незаконного переміщення підакцизних товарів на суму понад 200 тис. грн.