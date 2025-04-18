На Буковине пограничники обнаружили партию мобильных телефонов на полмиллиона гривен

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Через пункт пропуска Порубное из Румынии в Украину на легковом автомобиле следовали двое мужчин.

В ходе осмотра автомобиля пограничники совместно с представителями таможни в багажном отделении в чемодане обнаружили мобильные телефоны марки SAMSUNG.

Всего пограничниками было обнаружено и изъято 510 телефонов в сумме 510 тысяч гривен.

Напомним, на Буковине пограничники пресекли три попытки незаконного перемещения подакцизных товаров на сумму более 200 тыс. грн.