На Буковині прикордонники виявили чоловіка, який намагався виїхати до Молдови у цистерні з олією

фото: ДПСУ

У четвер, 17 квітня через пункт пропуску «Мамалига» на виїзд з України прямував вантажний автомобіль з цистерною під керуванням громадянина Молдови. В цистерні з олією прикордонники виявили порушника

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

В товаро-супровідних документах був зазначений вантаж – рослинна олія. Під час огляду автомобіля прикордонний наряд виявив, що на люку одного з відсіків цистерни, зроблені спеціальні кріплення, на яких підвішений чоловік 1982 року народження.

Втікач домовився зі знайомим водієм, що той вивезе його у вантажній цистерні. За спробу незаконного перетину кордону йому загрожує штраф.

Водночас водію вантажівки загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, на Буковині судитимуть правоохоронця, який за 20 тисяч євро перевозив "ухилянтів" у багажнику авто.