Хабар за вплив на рішення ВЛК: на Буковині затримали депутатку міської ради

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У Чернівецькій області правоохоронці викрили депутатку однієї з міських рад за підозрою у зловживанні впливом. Фігурантка отримувала хабарі за визнання чоловіків непридатними до служби або надання їм відстрочки від мобілізації

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Чернівецькій області.

За даними слідства, підозрювана — 39-річна жителька Сторожинецької громади.

Вона систематично отримувала грошову винагороду за "сприяння" у прийнятті потрібних рішень військово-лікарською комісією, зокрема — щодо визнання чоловіків непридатними до служби або надання їм відстрочки від мобілізації.

Наразі відомо про щонайменше чотири епізоди отримання неправомірної вигоди. Підозрювана діяла через свої зв’язки, обіцяючи вплив на рішення ВЛК щодо відтермінування або зняття з обліку військовозобов’язаних. Свої "послуги" депутатка надавала за чітко визначену плату.

Під час одержання чергової частини неправомірної вигоди — 300 доларів США — жінку затримали "на гарячому". За зловживання впливом зловмисниці загрожує позбавлення волі строком до восьми років із конфіскацією майна.

Затриманій депутатці вже повідомили про підозру. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Тернополі затримали викладача та його дружину, які за 17 тисяч доларів оформлювали відстрочки від мобілізації.