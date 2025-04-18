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18 квітня 2025, 16:29

На Буковині прикордонники припинили три спроби незаконного переміщення підакцизних товарів на суму понад 200 тис. грн

18 квітня 2025, 16:29
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фото: ДПСУ
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У Чернівецькій області прикордонники припинили три спроби незаконного переміщення підакцизних товарів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Зокрема через пункт пропуску "Кельменці" на вантажному мікроавтобусі до України прямував громадянин Молдови. Під час огляду автомобіля прикордонники виявили під днищем транспортного засобу спеціально обладнану схованку, в якій знаходились пластикові ємності з рідиною з характерним запахом спирту. Зі слів водія – алкогольні напої домашнього виробництва. Згодом у салоні та багажному відділенні автомобіля прикордонники виявили ще кілька ємностей з алкогольними напоями домашнього і фабричного виробництва. Всього виявлено та вилучено 96 літрів алкогольних напоїв та автомобіль на загальну суму 142,5 тисячі гривень.

На пункті пропуску "Порубне" прикордонники за допомогою спеціального скануючого пристрою виявили заховані в запасному колесі сигарети різних марок. Всього 600 пачок без марок акцизного податку на суму 63,5 тисячі гривень.

На тому ж пункті пропуску прикордонний контроль проходив громадянин України, який слідував до Румунії на власному мікроавтобусі. У багажнику транспортного засобу було виявлено 280 пачок сигарет без марок акцизного податку на суму 30,8 тисяч гривень.

Нагадаємо, на Буковині прикордонники виявили чоловіка, який намагався виїхати до Молдови у цистерні з олією.

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