На Буковине пограничники пресекли три попытки незаконного перемещения подакцизных товаров на сумму более 200 тыс. грн

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В частности, через пункт пропуска "Кельменцы" на грузовом микроавтобусе в Украину направлялся гражданин Молдовы. Во время осмотра автомобиля пограничники обнаружили под днищем транспортного средства специально оборудованный тайник, в котором находились пластиковые емкости с жидкостью с характерным запахом спирта. По словам водителя – алкогольные напитки домашнего производства. В последствии в салоне и багажном отделении автомобиля пограничники обнаружили еще несколько емкостей с алкогольными напитками домашнего и фабричного производства. Всего обнаружено и изъято 96 литров алкогольных напитков и автомобиль на общую сумму 142,5 тысяч гривен.

На пункте пропуска "Порубное" пограничники с помощью специального сканирующего устройства обнаружили спрятанные в запасном колесе сигареты разных марок. Всего 600 пачек без марок акцизного налога на сумму 63,5 тысяч гривен.

На том же пункте пропуска пограничный контроль проходил гражданин Украины, следовавший в Румынию на собственном микроавтобусе. В багажнике транспортного средства было обнаружено 280 пачек сигарет без марок акцизного налога на сумму 30,8 тысячи гривен.

Напомним, на Буковине пограничники обнаружили мужчину, пытавшегося уехать в Молдову в цистерне с маслом.