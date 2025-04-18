На Буковині засудили чоловіка, який хотів спалити живцем колишніх дружину та тещу

фото: Нацполіція

Жителя села Веренчанка Чернівецького району визнали винним в умисному пошкодженні чужого майна та замаху на умисне вбивство колишньої цивільної дружини й тещі. Його засудили до 10 років ув'язнення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Чернівецької обласної прокуратури.

За даними слідства, у вересні 2024 року, п’яний фігурант облив бензином і підпалив двері будинку колишньої тещі та цивільної дружини. Після скоєного 65-річний обвинувачений втік із місця злочину.

На момент пожежі потерпілі перебували в будинку. Жінки самостійно загасили займання.

"До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, обвинувальний акт стосовно жителя села Веренчанка за спробу вбивства колишньої дружини та тещі передали до суду в листопаді минулого року.