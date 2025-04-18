На Буковине пограничники обнаружили мужчину, пытавшегося выехать в Молдову в цистерне с маслом

фото: ГПСУ

В четверг, 17 апреля через пункт пропуска «Мамалыга» на выезд из Украины следовал грузовой автомобиль с цистерной под управлением гражданина Молдовы. В цистерне с маслом пограничники обнаружили нарушителя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В товаро-сопроводительных документах был указан груз – растительное масло. Во время осмотра автомобиля пограничный наряд обнаружил, что на люке одного из отсеков цистерны сделаны специальные крепления, на которых подвешен мужчина 1982 года рождения.

Беглец договорился со знакомым водителем, что тот вывезет его в грузовой цистерне. За попытку незаконного пересечения границы ему грозит штраф.

В то же время водителю грузовика грозит уголовная ответственность.

Напомним, на Буковине будут судить правоохранителя, за 20 тысяч евро перевозившего "уклончан" в багажнике авто.