В Черновцах после жестокого избиения скончалась 27-летняя женщина: детали трагедии

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В реанимации больницы скорой помощи в Черновцах скончалась 27-летняя женщина из поселка Глубокая, которую, вероятно, избил ее 18-летний парень

Об этом в комментарии "Суспильному" сообщил руководитель областной больницы скорой помощи Александр Грушко, передает RegioNews.

По его словам, женщина была подключена к аппарату ИВЛ и находилась в коме.

У нее диагностировали кровоизлияние в мозг, перелом черепа, разрыв селезенки, а также гематомы почки. Были множественные ссадины и ушибы лица, туловища, рук и ног, рассказал заведующий отделением анестезиологии с кроватями интенсивной терапии Игорь Костив.

В полиции рассматривают версию, что женщину избил 18-летний парень, с которым она была в отношениях.

По этому факту возбуждено уголовное производство. До того, как девушка умерла, дело квалифицировали как умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет заключения.

Однако из-за того, что женщина умерла, дело переквалифицируют. Это преступление относится к особо тяжким. Предусматривает наказание до десяти лет заключения, сообщил заместитель начальника следственного управления Сергей Бузумурга.

"В настоящее время мы ожидаем результатов судебно-медицинской экспертизы, которая окончательно установит причину смерти женщины. По результатам всестороннего и объективного расследования будет предоставлена окончательная правовая квалификация происшествия", – отметил Бузумурга.

Также известно, что в январе этот парень уже наносил легкие телесные повреждения. Тогда суд закрыл дело из-за отказа потерпевшей от обвинения.

Напомним, Святошинский районный суд Киева вынес приговор 50-летнему мужчине, которого судили за изнасилование и умышленное убийство женщины.