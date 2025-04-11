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Про це повідомляє пресслужба прокуратури, інформує RegioNews.

Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 15 років тюрми. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме за ґратами.

Зазначається, що фігурант у 2005 році вже був засуджений за зґвалтування та крадіжку в Автономній республіці Крим. За гратами він мав провести 15 років, втім звільнився на кілька років раніше.

В серпні 2024 року у Києві чоловік пішов на побачення зі знайомою. Він прийшов на зустріч з квітами, на місцевому ринку купив жінці на її прохання овочі та пригостив алкоголем. Втім, зустріч на природі закінчилась сваркою, під час якої чоловік зґвалтував знайому, а потім задушив. Після цього він накрив тіло жінки покривалом та втік додому.

Нагадаємо, тіло 69-річної киянки знайшли в зеленій зоні у Святошинському районі міста.