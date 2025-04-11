У Києві відправили до вʼязниці чоловіка, який зґвалтував та вбив 69-річну жінку
Святошинський районний суд Києва ухвалив вирок 50-річному чоловіку, якого судили за зґвалтування та умисне вбивство жінки
Про це повідомляє пресслужба прокуратури, інформує RegioNews.
Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 15 років тюрми. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме за ґратами.
Зазначається, що фігурант у 2005 році вже був засуджений за зґвалтування та крадіжку в Автономній республіці Крим. За гратами він мав провести 15 років, втім звільнився на кілька років раніше.
В серпні 2024 року у Києві чоловік пішов на побачення зі знайомою. Він прийшов на зустріч з квітами, на місцевому ринку купив жінці на її прохання овочі та пригостив алкоголем. Втім, зустріч на природі закінчилась сваркою, під час якої чоловік зґвалтував знайому, а потім задушив. Після цього він накрив тіло жінки покривалом та втік додому.
Нагадаємо, тіло 69-річної киянки знайшли в зеленій зоні у Святошинському районі міста.