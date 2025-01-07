Житель Кривого Рогу вкрав гроші з рахунку батька загиблого військового

Поліція затримала 25-річного жителя Кривого Рогу на Дніпропетровщині за підозрою у заволодінні коштами з рахунку батька загиблого військовослужбовця

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

За даними поліції, підозрюваний дізнався, що його знайомий отримує на банківську картку грошову допомогу у зв’язку із загибеллю сина-військовослужбовця. Він дочекався моменту, коли потерпілий відволікся, та викрав його банківську карту.

Згодом фігурант та за допомогою онлайн-сервісу зняв з картки гроші. Як з'ясували правоохоронці, він встиг витратити з картки 10 тисяч гривень.

Чоловікові повідомили про підозру у крадіжці, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та у викраденні з корисливих мотивів офіційного документа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Житомирщині 19-річний молодик вкрав гроші у матері безвісти зниклого бійця ЗСУ.