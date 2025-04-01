В Одесі судитимуть 37-річного чоловіка за убивство, крадіжку велосипеда та пограбування ломбарду

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Слідчі висунули фігуранту обвинувачення за кількома статтями. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Нагадаємо, що на початку лютого цього року на спецлінію "102" звернулась місцева жінка, яка повідомила, що виявила біля багатоповерхівки на вулиці Героїв Крут закривавлене тіло чоловіка. Правоохоронці встановили, що напередодні вночі фігурант зі 43-річним місцевим знайомим перебували на майданчику між житловими будинками де вживали алкогольні напої. Під час посиденьок між ними виник конфлікт після чого 37-річний чоловік побив товариша і втік. Від отриманих травм потерпілий помер.

Під час досудового розслідування поліцейські довели причетність фігуранта до скоєння ще кількох злочинів, а саме до крадіжки велосипеда та пограбування ломбарду.

Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику - 15 років позбавлення волі.

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