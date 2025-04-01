18:10  01 апреля
Эксначальник Ровенского ТЦК, целовавшийся в кабинете с коллегами, работает в ТЦК на Закарпатье
11:42  01 апреля
Большинство украинцев считают, что США устали от Украины
10:50  01 апреля
В Винницкой области будут судить должностное лицо ТЦК и ее сообщника, избивших военнообязанного
UA | RU
UA | RU
01 апреля 2025, 19:45

На Буковине мужчина украл деньги, которые были для лечения тяжелобольного ребенка

01 апреля 2025, 19:45
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Женщина прямо в больнице, куда вела своего ребенка, стала жертвой вора. Мужчина в детской палате украл крупную сумму денег

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Перед судом предстанет мужчина, похитивший деньги. Эти средства предназначались для лечения тяжелобольного ребенка. Мужчине грозит до восьми лет заключения.

Как рассказали в полиции, к ним обратилась 44-летняя жительница области. Она проходила с больным ребенком обследование в одном из отделений областной клинической больницы. Когда она вместе с ребенком вышла из палаты на осмотр, неизвестный похитил деньги из оставленного рюкзака.

Оказалось, что это сделал 52-летний мужчина. Он находился в детской палате больницы. Когда он видел, что за ним никто не наблюдает, украл 44 тысячи гривен. Свою вину он признал и вернул деньги.

Напомним, ранее на Днепропетровщине мужчина украл деньги со счета отца погибшего военного. Злоумышленник узнал, что его знакомый получает на банковскую карту денежную помощь в связи с гибелью сына-военнослужащего. Он дождался момента, когда потерпевший отвлекся и похитил его банковскую карту.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
кража полиция
В Одессе будут судить 37-летнего мужчину за убийство, кражу велосипеда и ограбление ломбарда
01 апреля 2025, 17:59
Жительница Харьковщины воровала деньги умершего родственника с оккупированных территорий
01 апреля 2025, 17:33
Двое закарпатцев избили и ограбили мужчину в Тернополе
01 апреля 2025, 17:22
Все новости »
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
В Бельгии отменили показ пророссийского фильма после обращения Украины
01 апреля 2025, 20:37
Под Киевом взорвался электросамокат: что известно
01 апреля 2025, 20:30
Подозрение оккупантам: россияне похитили ветерана АТО прямо из его дома
01 апреля 2025, 20:22
Россияне ударили из миномета по селу на Херсонщине: погиб мужчина
01 апреля 2025, 20:10
Депортировали из Польши: задержан пророссийский политолог, распространявший фейки об Украине
01 апреля 2025, 19:55
Россияне атаковали Никополь из артиллерии: ранены 3 гражданских, среди них - ребенок
01 апреля 2025, 19:40
"Переплатили" 14 миллионов: получил подозрение должностное лицо Укртранснафты
01 апреля 2025, 19:32
В Закарпатском ТЦК заявили, что полковник Ярмошевич у них не работает, но зарплату получал
01 апреля 2025, 19:04
В Укргидрометцентре предупредили о погоде на 2 апреля
01 апреля 2025, 18:54
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Все публикации »
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Все блоги »