Фото: Нацполиция

Женщина прямо в больнице, куда вела своего ребенка, стала жертвой вора. Мужчина в детской палате украл крупную сумму денег

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Перед судом предстанет мужчина, похитивший деньги. Эти средства предназначались для лечения тяжелобольного ребенка. Мужчине грозит до восьми лет заключения.

Как рассказали в полиции, к ним обратилась 44-летняя жительница области. Она проходила с больным ребенком обследование в одном из отделений областной клинической больницы. Когда она вместе с ребенком вышла из палаты на осмотр, неизвестный похитил деньги из оставленного рюкзака.

Оказалось, что это сделал 52-летний мужчина. Он находился в детской палате больницы. Когда он видел, что за ним никто не наблюдает, украл 44 тысячи гривен. Свою вину он признал и вернул деньги.

Напомним, ранее на Днепропетровщине мужчина украл деньги со счета отца погибшего военного. Злоумышленник узнал, что его знакомый получает на банковскую карту денежную помощь в связи с гибелью сына-военнослужащего. Он дождался момента, когда потерпевший отвлекся и похитил его банковскую карту.