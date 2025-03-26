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26 березня 2025, 12:44

На Буковині затримали шестеро чоловіків, які заплативши від 7 до 10 тисяч євро, намагались втекти до Румунії

26 березня 2025, 12:44
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фото: ДПСУ
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У Чернівецькій області співробітники прикордонного загону затримали порушників державного кордону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

Як з’ясувалось, у визначений час порушники разом із неповнолітнім переправником вирушили в бік сусідньої Румунії та були затримані прикордонниками неподалік кордону.

За такий "похід" чоловіки заплатили від 7 до 10 тисяч євро.

Неповнолітнього переправника прикордонники передали батькам, а інших порушників буде притягнуто до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, на Буковині затримали правоохоронця, який за 5500 доларів допомагав вивозити чоловіків до Молдови.

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