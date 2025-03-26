На Буковині затримали шестеро чоловіків, які заплативши від 7 до 10 тисяч євро, намагались втекти до Румунії

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

Як з’ясувалось, у визначений час порушники разом із неповнолітнім переправником вирушили в бік сусідньої Румунії та були затримані прикордонниками неподалік кордону.

За такий "похід" чоловіки заплатили від 7 до 10 тисяч євро.

Неповнолітнього переправника прикордонники передали батькам, а інших порушників буде притягнуто до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, на Буковині затримали правоохоронця, який за 5500 доларів допомагав вивозити чоловіків до Молдови.