На Буковині затримали шестеро чоловіків, які заплативши від 7 до 10 тисяч євро, намагались втекти до Румунії
У Чернівецькій області співробітники прикордонного загону затримали порушників державного кордону
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.
Як з’ясувалось, у визначений час порушники разом із неповнолітнім переправником вирушили в бік сусідньої Румунії та були затримані прикордонниками неподалік кордону.
За такий "похід" чоловіки заплатили від 7 до 10 тисяч євро.
Неповнолітнього переправника прикордонники передали батькам, а інших порушників буде притягнуто до адміністративної відповідальності.
Нагадаємо, на Буковині затримали правоохоронця, який за 5500 доларів допомагав вивозити чоловіків до Молдови.
На Буковині судитимуть експосадовця, який за 8000 євро переправляв чоловіків через кордонВсі новини »
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