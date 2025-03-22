фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто Volkswagen Sharan не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль виїхав з дороги та перекинувся в кюветі.

Від отриманих травм 55-річний водій та його 14-річний син загинули на місці.

Тіла загиблих направили на судмедекспертизу.

Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.

Нагадаємо, вночі 19 березня у Дніпрі сталася смертельна ДТП. Рятувальники деблокували загиблого та постраждалого.