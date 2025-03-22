На Буковині легковик вилетів в кювет та перекинувся: загинули батько з сином
ДТП сталася вранці 22 березня в селищі Берегомет Вижницького району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій авто Volkswagen Sharan не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль виїхав з дороги та перекинувся в кюветі.
Від отриманих травм 55-річний водій та його 14-річний син загинули на місці.
Тіла загиблих направили на судмедекспертизу.
Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.
Нагадаємо, вночі 19 березня у Дніпрі сталася смертельна ДТП. Рятувальники деблокували загиблого та постраждалого.
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