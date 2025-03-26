На Буковине задержали шестеро мужчин, заплатив от 7 до 10 тысяч евро, пытались бежать в Румынию.

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

Как выяснилось, в установленное время нарушители вместе с несовершеннолетним переправителем отправились в сторону соседней Румынии и были задержаны пограничниками недалеко от границы.

За такой "поход" мужчины заплатили от 7 до 10 тысяч евро.

Несовершеннолетнего переправителя пограничники передали родителям, а другие нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Напомним, на Буковине задержан правоохранитель, который за 5500 долларов помогал вывозить мужчин в Молдову.