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21 березня 2025, 16:11

На Буковині затримали правоохоронця, який за 5500 доларів допомагав вивозити чоловіків до Молдови

21 березня 2025, 16:11
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру правоохоронцю з Чернівецької області, який допомагав військовозобов’язаним чоловікам незаконно перетинати кордон з Молдовою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Як стало відомо, організатор схеми вийшов на правоохоронця через анонімні месенджери та запропонував йому легкий заробіток. Завданням посадовця було надавати "клієнтам" власне авто та скоординувати їхній рух, зокрема показати шлях до україно-молдовського кордону в обхід блокпостів. Діставшись визначеного місця, чоловіки мали залишити автомобіль і перетнути кордон пішки.

Організатор брав з кожного ухилянта до 10 000 доларів США, тоді як правоохоронець за свої "послуги" отримував 5500 доларів.

Правоохоронець підозрюється у сприянні незаконному переправленню декількох осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Буковині прикордонники затримали жінку, яка намагалась вивезти за кордон нарковмісні медпрепарати.

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