На Буковині судитимуть експосадовця, який за 8000 євро переправляв чоловіків через кордон

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо колишнього посадовця Тереблечанського лісництва філії «Чернівецьке Лісове Господарство» міжрегіонального лісового офісу ДП «Ліси України». Його обвинувачують у сприянні незаконному перетину кордону військовозобов'язаними чоловіками поза межами пунктів пропуску

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Посадовець знав місця розташування блокпостів правоохоронців та маршрути, якими можна було дістатися кордону, не привертаючи уваги. Він шукав охочих незаконно виїхати з країни, перевозив їх власним авто до ділянки поблизу кордону, після чого інструктував, як втекти з країни.

Вартість "послуги" становила 8000 євро.

Восени 2024 року зловмисника затримали, повідомили йому про підозру, після чого звільнили зі служби.

Колишній посадовець обвинувачується в організації та незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Буковині затримали правоохоронця, який за 5500 доларів допомагав вивозити чоловіків до Молдови.