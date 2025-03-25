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25 березня 2025, 16:05

На Буковині підприємець не сплатив понад 8 млн грн податків під час виконання держзамовлень

25 березня 2025, 16:05
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фото: БЕБ
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Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили місцевого підприємця в ухиленні від сплати понад 8 млн грн податків. Підозрюваний займався постачанням товарно-матеріальних цінностей на виконання державних закупівель

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт відомства.

Фігурант справи був зареєстрований як фізична особа-підприємець на спрощеній системі оподаткування та приховав реальні обсяги отриманих доходів.

Протягом 2017-2023 років підприємець отримав дохід у розмірі понад 27 млн грн від участі у тендерах. Ця сума перевищувала встановлений ліміт для 2 групи спрощеної системи оподаткування та вимагала переходу на 3 групу з відповідним оподаткуванням. Однак він свідомо не змінив систему оподаткування.

У підсумку підприємець умисно не сплатив до бюджету понад 8 млн грн податкових платежів, зокрема: 2,4 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 201 тис. грн військового збору та 5,4 млн грн податку на додану вартість.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків (обов’язкових платежів).

Нагадаємо, на Буковині затримали правоохоронця, який за 5500 доларів допомагав вивозити чоловіків до Молдови.

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