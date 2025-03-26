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26 марта 2025, 10:11

На Буковине будут судить экс-чиновника, который за 8000 евро переправлял мужчин через границу

26 марта 2025, 10:11
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении бывшего должностного лица Тереблечанского лесничества филиала «Черновицкое Лесное Хозяйство» межрегионального лесного офиса ГП «Леса Украины». Его обвиняют в содействии незаконному пересечению границы военнообязанными мужчинами за пределами пунктов пропуска

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Чиновник знал места расположения блокпостов правоохранителей и маршруты, по которым можно было добраться до границы, не привлекая внимания. Он искал желающих незаконно уехать из страны, перевозил их собственным автомобилем к участку вблизи границы, после чего инструктировал, как бежать из страны.

Стоимость "услуги" составила 8000 евро.

Осенью 2024 года злоумышленника задержали, сообщили ему о подозрении, после чего уволили со службы.

Бывший чиновник обвиняется в организации и незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на Буковине задержан правоохранитель, который за 5500 долларов помогал вывозить мужчин в Молдову.

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