На Буковине будут судить экс-чиновника, который за 8000 евро переправлял мужчин через границу

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении бывшего должностного лица Тереблечанского лесничества филиала «Черновицкое Лесное Хозяйство» межрегионального лесного офиса ГП «Леса Украины». Его обвиняют в содействии незаконному пересечению границы военнообязанными мужчинами за пределами пунктов пропуска

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Чиновник знал места расположения блокпостов правоохранителей и маршруты, по которым можно было добраться до границы, не привлекая внимания. Он искал желающих незаконно уехать из страны, перевозил их собственным автомобилем к участку вблизи границы, после чего инструктировал, как бежать из страны.

Стоимость "услуги" составила 8000 евро.

Осенью 2024 года злоумышленника задержали, сообщили ему о подозрении, после чего уволили со службы.

Бывший чиновник обвиняется в организации и незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на Буковине задержан правоохранитель, который за 5500 долларов помогал вывозить мужчин в Молдову.